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Haberler Afyonkarahisar Kuyu cinayetinde yeğen de tutuklandı

Kuyu cinayetinde yeğen de tutuklandı

Kuyu cinayetinde yeğen de tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.11.2020

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyuda cesetleri bulunan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal'ı (64) öldürdüğü iddiasıyla tutuklananların sayısı 3'e yükseldi. Katil zanlıları Zeliha Uysal'ın erkek kardeşleri Bünyamin A. ve Kadir A.'nın ardından, Kadir A.'nın oğlu Özcan A. da savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Gece yarısı adliyeye sevk edilen Özcan A. tutuklandı. Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken, 10 Kasım günü 2 metrelik kuyuda bir çoban tarafından cansız bedenleri bulunan Cevdet-Zeliha Uysal çiftinin cinayet şüphelisinin, kadının erkek kardeşi Bünyamin A. olduğu ortaya çıkmış, Bünyamin A. polis sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.

İHSAN KARATAŞ

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