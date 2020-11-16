İki mahalle muhtarı korona virüsten öldü

Afyonkarahisar'ın Kanlıca Mahalle Muhtarı Ahmet Karaali ile Manisa Alaşehir Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştürk tedavi gördükleri hastanelerde korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. Korona virüs belirtilerinden şüphelenerek 5 Kasım'da hastaneye başvuran Kanlıca Mahallesi Muhtarı Ahmet Karaali ile eşine ve kızına yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Evinde izole olduğu dönemde fenalaşan Karaali hastaneye kaldırıldı. Muhtar Karaali virüse karşı bir süredir verdiği savaşı kaybetti.



MUHTAR Süleyman Baştürk, önceki akşam saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde vefat etti. 2 çocuk babası ve yaklaşık bir buçuk yıllık Muhtar Süleyman Baştürk (55), 15 gündür Alaşehir Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi görüyordu.

KAZIM YÖRÜKCE /EMRE SAÇLI