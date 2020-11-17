Sokak ortasında infaz

AFYONKARAHİSAR'DA kasaplık yapan 23 yaşındaki Süleyman Akpınar silahla başından vurularak sokak ortasında öldürüldü. Şuhut ilçesine bağlı Efeler köyünde, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkan mahalle sakinleri, yol ortasında kanlar içinde bir şahsın hareketsiz olarak yerde yattığını gördü. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede birden fazla kovan buldu. Akpınar'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

İHSAN KARATAŞ