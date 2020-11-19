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Haberler Afyonkarahisar Polis şüphelenip durdurdu! Dorseye baktıklarında gördüklerine inanamadılar

Polis şüphelenip durdurdu! Dorseye baktıklarında gördüklerine inanamadılar

’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve ekipleri, yolundaki uyguma noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda 27 bin litre ele geçirdi.

Polis şüphelenip durdurdu! Dorseye baktıklarında gördüklerine inanamadılar

İHA

19.11.2020, 12:28

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tır dorsesin de 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolundaki uyguma noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurarak arama yaptı. Aramalarda dorse içerisindeki tanklarda akaryakıt olduğu tespit edildi. Numune alan ekipler akaryakıtların kaçak olduğunun belirlenmesi üzerine araçta bulunan S.A. ile M.İ'yi gözaltına alarak, akaryakıta el koydu.



Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.

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