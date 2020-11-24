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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 2 asker gözaltına alındı

merkezli operasyonunda 2 asker gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () kripto yapılanmasına yönelik merkezli operasyonda 2 asker gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 2 asker gözaltına alındı

24.11.2020, 11:19

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler M.K. ile M.A'yı gözaltına aldı.

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