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Haberler Afyonkarahisar Kötü kokular gelen evde cesedi bulundu

Kötü kokular gelen evde cesedi bulundu

Kötü kokular gelen evde cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 30.11.2020

AFYONKARAHİSAR'DA yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan 88 yaşındaki adamın evinden gelen kötü kokular üzerine komşularının durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Eve giren polis yaşlı adamı yatağında ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, evde şüpheli olacak hiç bir durumu söz konusu olmadığını belirledi. Örsdemir'in cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Örsdemir'in ölüm nedeni ve kaç gün önce öldüğü ortaya çıkacak.

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