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Afyon'da akılalmaz olay! 10 yaşındaki çocuk...

’da bulaşık makinesi deterjanı yiyen 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Küçük çocuğun deterjanı neden ve nasıl yediği ise belirsizliğini koruyor.

Afyon'da akılalmaz olay! 10 yaşındaki çocuk...

02.12.2020, 14:37

Olay, Eşrefpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kusma şikayeti ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yakınları tarafından getirilen S.N.İ. isimli 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Zehirlendiği belirlenen küçük çocuğun midesi yıkandı.

Yapılan inceleme sonrası küçük çocuğun yediği bulaşık makinesi yıkama deterjanından dolayı zehirlendiği öğrenildi. Küçük çocuğun deterjanı neden ve nasıl yediği ise belirsizliğini koruyor.

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