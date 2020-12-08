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Haberler Afyonkarahisar Tarihi kayalardaki utanç yazıları siliniyor

Tarihi kayalardaki utanç yazıları siliniyor

Tarihi kayalardaki utanç yazıları siliniyor
Giriş Tarihi: 8.12.2020

AFYONKARAHİSAR'DA 8 bin yıllık geçmişi olan Frig Vadisi'nde kaya yerleşimlerin duvarlarına yazılan çirkin yazılar siliniyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Hititler, Frigler ve Romalılardan kalan birçok eserin üzerine yazılan yazıların temizleme işlemlerinin ardından tekrar turizme kazandırılacağını söyledi. Çıkan haberlerin üzerine Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkileri harekete geçti. 8 bin yıllık Frig Vadisi olarak bilinen bölgedeki tarihi yapıların üzerine yazılan utanç yazıları, 'kumlama' denilen teknikle temizlendi. Tanır, "Kaya yerleşmelerinin üzerlerine bazı vatandaşlarımız, bilinçsizce yazılar yazabiliyor. Bu da görsel bir kirlilik oluşturuyor. Biz bunu engellemek adına Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde koruma altına aldığımız yerlerde temizlik çalışmaları başlattık" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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