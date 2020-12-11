Afyonkarahisar'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı binanın asansör boşluğunda bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu Acil 112'ye bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kişinin yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaşamını yitiren kişinin üzerinden çıkan kimlikten isminin Hakan Karabaş (44) olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Karabaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.