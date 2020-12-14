  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'ın bu köye aylardır 'koronavirüs' giremedi

'ın bu köye aylardır 'koronavirüs' giremedi

’ın Emirdağ ilçesine bağlı 63 nüfuslu Camili köyünde şimdiye kadar hiç koronavirüs (Covit-19) vakasına rastlanmazken, köy sakinleri ise virüs tehlikesine karşı giriş çıkışları bariyer ile kapatıp 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Afyonkarahisar'ın bu köye aylardır 'koronavirüs' giremedi

İHA

14.12.2020, 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020,13:56

Camili köyü bugüne kadar korona virüsle hiç tanışmadı ve çevrede örnek köy olarak gösterildi. Camili köy halkı önlem olarak köye virüslü kimsenin girmemesi ve korona virüs getirmemesi için gönüllü olarak sıra ile köyün giriş ve çıkış yollarına bariyer kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı.


Eskişehir'de de 120'ye yakın nüfusunun olduğu öğrenilen Camili Köyünün Muhtarı Kenan Kuru, korona virüs ile karşılaşmamalarında en büyük etkeninin aldıkları önlemler olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar köyümüz halkı, korona virüsle tanışmadı ve tanışmak da istemiyor. Köyümüzde korona virüs yoktur. Her gün halkımız köye korona virüs ve ziyaretçi girmemesi için 24 saat köyün girişinde sıra ile gönüllü olarak nöbet tutmaktadırlar" dedi.

"KÖYÜMÜZDE BİRBİRİMİZE GELİP GİTMİYORUZ"
Kenan Kuru ayrıca, köye dışarıdan giriş çıkışlarında kontrollü bir şekilde sağlandığını ve önlemlerin üst seviyede olduğunu dile getirerek açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Köyümüze dışardan birisi kendi yakınını ziyarete gelecekse, hemen ateşini ölçüyoruz ve HES kodunu kontrol ediyoruz. Köyümüze gelen ziyaretçi olursa 'hemen işini gör ve bu köyden ayrıl' diyoruz. Ama köyümüze yabancı kişiler gelirse, korona virüse önlem olarak köyümüze asla sokmuyoruz. Köyümüzde birbirimize gelip gitmiyoruz. Herkes kendi evinde oturuyor. Bu uygulamada taviz vermiyoruz. Köyümüzde korona virüse önlem olarak yaptığımız uygulamadan dolayı köylümüz evlerinde korona virüssüz olarak huzur içinde yaşıyor. Bu örnek uygulamayı yeni oluşturduk. Köyümüz Emirdağ'ına 25, Eskişehir'e 85 kilometre mesafededir. Köyümüzde kışın 63 kişi, yazın ise 80 kişi yaşıyor."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'ın bu köye aylardır 'koronavirüs' giremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA