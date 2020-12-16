Ayakkabı kutusunda uyuşturucu satan tacirin oyununu JASAT bozdu

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'den temin ettiği uyuşturucuyu Honaz ilçesinde sattığı belirlenen "Grafiker" kod adlı 40 yaşındaki Sertan E.'yi takibe aldı. Ayakkabı kutusu içerisinde uyuşturucu sevkiyatı tespit edilen Sertan E.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, şüpheli Sertan E., arabasının içerisinde yakalandı.





ESRARI EVİNDE YETİŞTİRMİŞ

Arabasında ayakkabı kutusu bulunan Sertan E., jandarma ekiplerine yeni ayakkabı aldığını söyledi. Bunun üzerine yapılan aramalar sonucu ayakkabı kutusunun içerisinden satışa hazır yaklaşık 200 fişek halinde yarım kilo esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyu evinde imal ettiğini itiraf eden Sertan E'nin Pamukkale ilçesi Yeni Mahalle Ulus Caddesindeki evinde yapıla arama da ise 6 kök kenevir bitkisi bulundu. Gözaltına alınan Sertan E., adli makamlara sevk edildi.