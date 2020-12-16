Yardım çığlığını kimse duymadı

İSTANBUL Tuzla'da iddiaya göre eşiyle arasında anlaşmazlık olan 2 çocuk annesi Seher Ç, kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklandı. Cani koca olay yerinden kaçarken, Seher Ç. ise yaralı halde bina dışına çıkarak yardım istedi. Ancak talihsiz kadın bina önünde yere yığıldı. Seher Ç'yi gören yakınları sinir krizi geçirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.