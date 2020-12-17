Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan sisli hava hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, şehrin trafik levhaları sis bulutları arasında kayboldu. Sis nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler görüş mesafesinin azalması nedeniyle daha dikkatli oldu.
Sis nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde ilerledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan sis yerini öğle saatlerinde güneşli havaya bıraktı.
Afyonkarahisar’da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi! Sis görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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