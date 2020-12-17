  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Ögrenciler için klasik Mercedes’ini sattı

Ögrenciler için klasik ’ini sattı

Ögrenciler için klasik Mercedes’ini sattı
Giriş Tarihi: 17.12.2020

AFYONKARAHİSARLI iş insanı Hüseyin Özharputlu, ihtiyaç sahibi çocuklar yaranına başlatılan "Bir yıldız doğuyor' projesi kapsamında 1971 model klasik Mercedes'ini açık attırma ile satılığa çıkardı. İstanbul'da yaşayan iş insanı Gökhan Subaşı, Mercedes'i satın alarak çocukların eğitimine katkı sağladı. Gökhan Subaşı " Bu otomobili yapılış sürecinden bu yana takip ediyordum. Otomobilin öğrencilerin yararına satılacağını öğrenince hiç tereddüt etmeden satın almak istedim" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ögrenciler için klasik Mercedes’ini sattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA