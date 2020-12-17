AFYONKARAHİSARLI iş insanı Hüseyin Özharputlu, ihtiyaç sahibi çocuklar yaranına başlatılan "Bir yıldız doğuyor' projesi kapsamında 1971 model klasik Mercedes'ini açık attırma ile satılığa çıkardı. İstanbul'da yaşayan iş insanı Gökhan Subaşı, Mercedes'i satın alarak çocukların eğitimine katkı sağladı. Gökhan Subaşı " Bu otomobili yapılış sürecinden bu yana takip ediyordum. Otomobilin öğrencilerin yararına satılacağını öğrenince hiç tereddüt etmeden satın almak istedim" dedi.
MURAT ŞENBAKLAVACI
Ögrenciler için klasik Mercedes’ini sattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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