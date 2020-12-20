Afyonkarahisar elması, Orta Doğu, Rusya ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Afyonkarahisar'dan Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri ile Rusya pazarına gönderilen elmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde üretiliyor. Bakanlıktan bahçe sahiplerine, makineden üretime kadar birçok alanda maddi ve teknik destek verilirken, elmalar da ülkeye ciddi getiri sağlıyor.

Türkiye genelinde elma üretiminde Afyonkarahisar'ın 15'inci sırada yer aldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, "Toplam 22 bin 500 dekar civarında bir alanda elma üretimi yapmaktayız. Elma üretimi yapan bahçelerin tümü Tarım ve Orman Bakanlığı Entegre Mücadele Programı kapsamında. Bu alanlarda biz özellikle erken uyarı sistemleriyle veya biyolojik mücadele yöntemleriyle elma üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz elmalar genellikle iç piyasada ve ihracatta ise Orta Doğu ve Rusya pazarına gönderilmekte. Bunun yanında bizim organik elma üretimiyle ilgili faaliyetlerimiz de var. Yaklaşık 10 bin dekarlık bir alanda da organik elma üretimi yapılıyor ve bu organik elmalarda işlendikten sonra, işlenmiş ürün olarak tamamı Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.





'BAHÇEMDE ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULU'

Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü'nün teknik personelinden yardım aldığını, bakanlığın yayınlarından faydalandığını anlatan bahçe sahibi Hüseyin Bayık da iki bahçesinde de elma üretimi yaptığını aktardı. Bayık, "Bakanlığımızın makine desteklerinden zaman zaman faydalanıyorum. En son bir ilaçlama makinesinde yüzde 50 destek almıştım. Entegre mücadelede şu anda kimyasal yöntemler kullanıyorum. Bu yöntemleri kullanırken bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün 'erken uyarı sistemi' bahçemde kurulu, oradan çok faydalanıyorum. Kara leke, iç kurdu, kırmızı örümcek gibi zararlılarda 'erken uyarı sistemi'ni kullanıyorum ve çok faydasını görüyorum" diye konuştu.





'BAHÇEMDEKİ BİYOLOJİK MÜCADELE ÇOK DAHA BAŞARILI OLDU'

Ankara Üniversitesi'nden bir ekiple yaptığı biyolojik mücadele hakkında bilgi veren Bayık, "Deneme çalışmasında iç kurdu için 'trikogamma' adlı bir böcek kullandık. Bu çalışmada çok başarılı olundu. Bundan sonra bu biyolojik mücadeleyi daha da genişletmeyi düşünüyorum. Bahçemin tamamını kaplayacak şekilde, diğer zararlıları kapsayacak şekilde tamamen biyolojik mücadeleye geçmeyi planlıyorum. Bir bahçemde biyolojik uygulamayı yaptık, diğer bahçemde kimyasal uygulama yaptım iç kurduna karşı. Biyolojik mücadele yaptığım bahçemdeki çok daha başarılı olduğunu kimyasal mücadele yaptığım bahçede iç kurdu oranının daha yüksek olduğunu gördüm. Bu yüzden dolayı da biyolojik mücadeleye daha da ağırlık vermek istiyorum" dedi.

DHA