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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da spor ve fitness salonları kapatıldı

’da spor ve fitness salonları kapatıldı

Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentteki spor ve fitness salonlarının korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar’da spor ve fitness salonları kapatıldı

İHA

21.12.2020, 16:10

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda sonrası korona virüsle mücadelede yeni kısıtlama ve tedbirler hakkında bir takım yeni kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında virüsü yayılım hızının azaltılması amacıyla kentteki spor ve fitness salonlarının belirli bir süre ile kapatılmasına karar verildi.
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