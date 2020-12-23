Krema kaymağından Afyon kaymağına darbe

Dünyaca ünlü Afyon kaymağının başı son günlerde krema kaymağı ile dertte. Büyük bir çaba ve uğraş sonucu manda sütünden elde edilen meşhur Afyon kaymağına marketlerde satılan krema kaymağının büyük zarar verdiğini belirten imalatçısı Mehmet Bedri Eşmen, krema kaymaklarının üzerine mutlaka krema kaymağı yazılması gerektiğini ve bunun yazılmaması sonucunda Afyon kaymağının bitme noktasına geldiğini vurguladı.





KREMA KAYMAĞININ AFYON KAYMAĞINA YÜZDE100 ZARARI VAR

Krema kaymağının, Afyon'un simgesi manda kaymağına büyük zarar verdiğini ifade eden Eşmen, "Krema kaymak dediğimiz marketlerde rahatlıkla alabildiğimiz ve ucuz fiyata alabildiğimiz kaymaklar var. Bunun Afyon kaymağına yüzde 100 zararı var, Afyonun simgesine ve Afyon'a dahi zararı var bunun. Bu krema kaymağı kanunlar nezdinde yasal olarak yapılan bir kaymak. Ama kaymak ismini kullandığından dolayı kaymağı öldürüyor. Buna krema kaymağı diye yazdırılmış olsa Afyon Kaymağı değerini kaybetmeyecek, insanlar ne yediğini bilecek, kaymak yediğini bilecek, krema yediğini bilecek üzerinde yazı yazmış olsa. Afyon'un simgesi ölmeyecek" diye konuştu.