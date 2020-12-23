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Haberler Afyonkarahisar Yayla evine kumar baskını

Yayla evine kumar baskını

’da jandarma ekipleri yayladaki bir eve gerçekleştirdiği baskında kumar oynayan 9 kişiyi gözaltına alırken, şahıslara toplamda 31 bin 150 TL para cezası kesti.

Yayla evine kumar baskını

23.12.2020, 17:11

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçedeki yaylada bulunan bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçerek eve baskın düzenledi. Baskında korona virüs (Covit-19) önlemlerini hiçe sayarak sosyal mesafeyi ihlal edip kumar oynayan S.B., A.G., M.A., M.G., R.E., F.S., T.T., A.S. ve yer temininde bulunan A.A., isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahıslara 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplamda 31 bin 150 TL para cezası kesildi. Baskında ayrıca çok sayıda iskambil kağıdı da ele geçirildi.

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