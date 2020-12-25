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Haberler Afyonkarahisar Eşi koronavirüsten ölen emekli öğretmen, kazada yaşamını yitirdi

Eşi koronavirüsten ölen , kazada yaşamını yitirdi

’ın Çay ilçesinde, eşi, 2,5 ay önce koronavirüsten ölen (59), kullandığı hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, Özteke'nin oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Eşi koronavirüsten ölen emekli öğretmen, kazada yaşamını yitirdi

25.12.2020, 13:20

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Çay Meslek Yüksek Okulu yanındaki Ali Kaleli Kavşağı'nda meydana geldi. Atila Özteke yönetimindeki 03 PS 525 plakalı hafif ticari araç, Konya yönünden gelen Ahmet Kartal'ın (48) kullandığı 03 AK 955 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan emekli öğretmen Atilla Özteke, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatın kaybetti. Kazada yaralanan



Özteke'nin oğlu Yasin Özteke (28) ile otomobil sürücüsü Ahmet Kartal ve yanında bulunan M.S. (27) ise tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.



2 çocuk babası Atila Özteke'nin eşinin, 2,5 ay önce koronavirüsten hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA

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