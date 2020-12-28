Haberler Afyonkarahisar Sokağa çıkma kısıtlamasında binlerce kaçak ürün geçirildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında binlerce kaçak ürün geçirildi

Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından yapılan kontrollerde durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak elektronik ürün ile birlikte cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

28.12.2020, 14:26