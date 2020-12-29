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'da feci kaza! Cip ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

'ın Dinar ilçesinde TIR ile kafa kafaya çarpışan cipte bulunan Vehbi ve çifti ile olay yerinde ağır yaralanan Özen çiftinin çocuğu Yağmur (10) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada TIR sürücüsü de yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Cip ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

29.12.2020, 08:43

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çay- Konya karayolunun 13'üncü kilometresinde Dinar'a bağlı Akçaköy yakınlarında meydana geldi. Murat Kaplan'ın kullandığı çekici plakası 01 Y 8546, dorse plakası 01 Y 9181 olan TIR, karşı yönden gelen Vehbi Özen'in kullandığı 31 ADT 254 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip tarlaya uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan sürücü Vehbi Özen ve eşi Ayşe Özen ile Cemile Kılıçaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özen çiftinin çocuğu Yağmur Özen ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Yağmur Özen de kurtarılamadı.

içerisinde sıkışan cenazeler Dinar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Aynı kazada yaralanan TIR sürücüsü Murat Kaplan da tedaviye alındı.

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