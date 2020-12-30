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Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı

'ın Şuhut ilçesinde bir mezbahanede iki şahıs arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı
İHA

30.12.2020, 11:07

Olay, Mezbahaneler caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman K., aralarında alacak verecek meselesi olan Zafer K., ile konuşmak için Konya'dan Şuhut'a geldi. Burada iş yeri önünde buluşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Osman K., yanındaki tabanca ile Zafer K.'ya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri karnından vurulan Zafer K.'yı ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesine kaldırdı. Osman K.'nın olaydan sonra kaçtığı ve kiralık olduğu tespit edilen otomobil ilçeye bağlı Uzunpınar köyünde boş bir arazide terk edilmiş halde bulundu.

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparak Osman K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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