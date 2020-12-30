İki grup birbirine girdi! Tüfekli kavga: 2 yaralı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, İmaret Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların ayak ve vücutlarına isabet etmesiyle A.K. ve Ş.Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.K. ve Ş.Y., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne getirildi. Daha sonra yaralılardan A.K., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, Ş.Y. ise Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kavgaya karışan A.O. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı