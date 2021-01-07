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HES'te maviye döndü! Tedbirler sonuç verdi

Yurt genelinde olduğu gibi ’da da korona virüs (Covit-19) vakalarının azalmaya başlaması ile özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının etkili olduğunu söyleyen vatandaşlar, kısıtlamaların ve tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirtirken, kısıtlama uygulamasında kırmıza bürünen kentin tamamen maviye döndüğü görüldü.

Afyonkarahisar HES'te maviye döndü! Tedbirler sonuç verdi
İHA

07.01.2021, 16:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021, 17:36

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı kısıtlamaların ardından Afyonkarahisar'da Korona virüs vakalarında büyük bir düşüş yaşanırken, bu düşüş Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kısıtlamalar öncesi uygulamada Afyon haritası kırmızıya bürünürken, şimdi ise kentin büyük bir bölümünün maviye döndüğü görüldü.


Kentteki vaka düşüşlerine dikkat çeken vatandaşlar kısıtlamanın oldukça başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek, rehavete kapılmadan pandemiye karşı alınan tedbirlerin uygulamasına devam edilmesini gerektiğini kaydettiler.



Kısıtlamaya devam edilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, virüsten kurtulmak için kısıtlamaların gevşetilmeden gerekirse her gün uygulanması gerektiğini vurguladılar.

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