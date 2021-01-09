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Haberler Afyonkarahisar Uyumak için öyle bir şey yaptı ki... Gözünü yoğun bakımda açtı

Uyumak için öyle bir şey yaptı ki... Gözünü yoğun bakımda açtı

’da uykusuzluk problemi çeken ve uyumak için 10’a yakın içtiği öne sürülen 34 yaşındaki genç adam gözünü hastanede açtı. Ölümden dönen şahıs 1 gün yoğun bakımda kalırken, dahiliye servisinde tedavisine devam ediliyor.

Uyumak için öyle bir şey yaptı ki... Gözünü yoğun bakımda açtı
İHA

09.01.2021, 15:39

İlginç olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Hasan A. (34) isimli şahıs uykusuzluk problemi çektiğinden dolayı uyumak için 10'a yakın uyku hapı içti. Ardından bürosunda çalışmaya devam eden Hasan A., bir süre sonra çalışanları ve aile üyeleri haber alamayınca durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, büronun bulunduğu apartmanın dış kapısının kapalı olduğu için içeri giremedi. Ekipler bağırarak ve zile basarak bilinci yarı kapalı olan Hasan A.'nın alt kata inerek kapıyı açmasını sağladı. Şahıs sonrasında olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansına alınarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Hasan A., doktorların ilk müdahalesinin ardından 1 gün yoğun bakımda kalırken dahiliye servisinde tedavisine devam edildi. Hasan A.'nın tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

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