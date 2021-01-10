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Haberler Afyonkarahisar İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

’ın ilçesinde iki katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
İHA

10.01.2021, 17:17

Yangın, Sadıklı ilçesi Yunusemre mahallesinde iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıkan ve kısa sürede iki katlı ahşap binanın çatısını saran yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Hidayet Karakaya'ya ait olduğu öğrenilen evin çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. ,

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. OEDAŞ yetkilileri tarafından elektriği kesilen binanın metruk bir şekilde olduğu ve içerisinde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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