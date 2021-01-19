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karla kaplanan yola inip hasta nakli gerçekleştirdi

’da düşme sonucu kalçası kırılan 78 yaşındaki adam, 112 Acil Servise ait hava () ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. , zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü Çay ilçesinde hastanenin önünde karla kaplanan yola inerek yaşlı adamı bir başka hastaneye sevk etti.

Hava ambulansı karla kaplanan yola inip hasta nakli gerçekleştirdi

19.01.2021, 16:50

Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakkı B. (78), henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü düşerek kalça kemiğini kırdığı Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Servise ait ambulans sevk edildi. Ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırılan Hakkı B.'nin burada yapılan kontrollerde acilen ameliyata alınması gerektiği belirlendi.

Bunun üzerine sağlık ekipleri bölgeye hastanın durumunun aciliyeti ve yolda sarsılıp acı çekmemesi için bölgeye hava ambulansını istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen hava ambulansı zorluk kış şartlarının hüküm sürdüğü ilçede hastane önünde karla kaplanan kara yoluna iniş yaptı.

Sağlık ekipleri ardından ambulanstan aldıkları Hakkı B.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk etmek üzere helikoptere nakletti. Hava ambulans ile üniversite hastanesine götürülen Hakkı B. burada ameliyata alındı.

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