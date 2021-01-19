Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Pörnek köyü yakınlarında bulunan Dede Türbesi ile Veysel köyü yakınlarındaki Veysel Karani Türbesi talan edildi. Türbelerin içindeki mezarları tahrip eden şahısların birden fazla çukur açtığı gözlendi. Köylüler tarafından durumun yetkililere bildirilmesinin ardından gerekli çalışmanın yapılacağı bildirildi.
Öte yandan köylüler manevi değeri olan bu türbelerin tahrip edilmesinden duydukları üzüntüyü belirtti.
Kaçak kazıcıların bu seferki hedefi türbeler oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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