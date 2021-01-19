  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Kaçak kazıcıların bu seferki hedefi türbeler oldu

Kaçak kazıcıların bu seferki hedefi türbeler oldu

’ın ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslar, ve türbelerini tahrip etti. Köylüler manevi değeri olan bu türbelerin tahrip edilmesinden duydukları üzüntüyü belirtti.

Kaçak kazıcıların bu seferki hedefi türbeler oldu
İHA

19.01.2021, 16:50

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Pörnek köyü yakınlarında bulunan Dede Türbesi ile Veysel köyü yakınlarındaki Veysel Karani Türbesi talan edildi. Türbelerin içindeki mezarları tahrip eden şahısların birden fazla çukur açtığı gözlendi. Köylüler tarafından durumun yetkililere bildirilmesinin ardından gerekli çalışmanın yapılacağı bildirildi.

Öte yandan köylüler manevi değeri olan bu türbelerin tahrip edilmesinden duydukları üzüntüyü belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaçak kazıcıların bu seferki hedefi türbeler oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.