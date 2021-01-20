Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FÖTÖ soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet E., isimli şahıs Afyonkarahisar otogarından Tokat'a gitmek üzere otobüse bineceği esnada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet E.'nin gerekli işlemlerin ardından T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği bildirildi.
Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan bir kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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