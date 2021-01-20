  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan bir kişi tutuklandı

'da ’den aranan bir kişi tutuklandı

’da ’ne () üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan bir kişi tutuklandı
İHA

20.01.2021, 13:20 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021, 14:05

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FÖTÖ soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet E., isimli şahıs Afyonkarahisar otogarından Tokat'a gitmek üzere otobüse bineceği esnada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet E.'nin gerekli işlemlerin ardından T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği bildirildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan bir kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.