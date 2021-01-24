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Haberler Afyonkarahisar Afyon’dan dünyaya titanyum parça ihracatı

’dan dünyaya titanyum parça ihracatı

Afyon’dan dünyaya titanyum parça ihracatı

24.1.2021

Afyon OSB'de iş insanı Önder Artuk'un kurduğu fabrika; havacılık, savunma sanayisi ve medikal sektöründe kullanılan ısıya ve yüke dayanıklı titanyum parça üretimi gerçekleştiriyor. Yüksek katma değerli titanyum parçaları işleyen şirketin 10 milyonluk yatırımı, üretimin tam kapasiteye çıkmasıyla 50 milyonu bulacak. Artuk, "Titanyum, sağlam ve ısıya dayanıklı. Uçak motorları ve füze sistemlerinde kullanılabilir. Dışarıdan aldığımız bu ürünleri artık dünyaya satabilecek durumdayız" dedi.

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