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Haberler Afyonkarahisar Günün en acı haberi! Baba ile kızı, bir gün arayla öldü

Günün en acı haberi! Baba ile kızı, bir gün arayla öldü

'ın ilçesinde kanser tedavisi gören (62) ile kızı (31), bir gün arayla öldü. Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasın defnedildildiği 'nda toprağa verildi.

Günün en acı haberi! Baba ile kızı, bir gün arayla öldü
DHA

29.01.2021, 12:06

Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Rıza Karıncalı, geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, yaşamını yitirdi. Karıncalı'nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

KIZI DA DÜN ÖLDÜ

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı da dün yaşamını yitirdi. Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasın defnedildildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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