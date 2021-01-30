Büyük Menderes’te büyük kirlilik

Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın'da ovaların can damarı olan Büyük Menderes Nehri, son yılların en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye genelinde kuraklık yaşayacak iller arasında gösterilen Aydın Ovası'nın sulamasında kullanılan Menderes Nehri'nde kirlilik oranının 4'üncü seviyeye kadar çıkması gelecek açısından kaygı uyandırdı. Atık sulara, karışan kimyasal maddeler nedeniyle nehrin üzeri beyaza büründü.

'NEDENİ ARAŞTIRILMALI'

Suyun renginin ise kirlilikten siyaha dönüşmesi görenleri endişelendiriyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Aydın'ın atık sularının, standartlara uygun arıtılmadan Büyük Menderes Nehri'ne bırakıldığı iddiasıyla geçen yıl, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 460 bin lira ceza kesildiği öğrenildi. Çevre Mühendisi Nilgün Böcekli, nehrin kirliliğine önlem alınması gerektiğini belirterek, "584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde 100'üncü kilometreden itibaren de kirlenmeye başlıyor. Kirlenmenin en büyük nedeni, endüstriyel atık suların nehir sularına karışması. Birçok arıtma tesisinin doğru çalışmaması, tarımda doğru sulamanın yapılmaması, katı atıkların Menderes Nehri'ne atılmış olması nedeniyle nehir kirleniyor. Burada kirlilik olayı, son aşama olan 4'üncü derecededir. Bu gidişle birkaç yıl içinde içecek su bile bulamayacağız. Kirliliğin nedeni araştırılmalı" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

FOTOĞRAF: MURAT ŞENBAKLAVACI