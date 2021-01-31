Rahime bulundu Esra aranıyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kaybolan avukat Rahime Kübra Çelik (26) Diyarbakır'da bulunurken Aydın'ın Efeler ilçesinde kayıp Esra Öztürk halen aranıyor. Çay ilçesi Aşağı Mahalle İnönü Caddesi'nde annesi Gülten Akbal ile birlikte yaşayan avukat Rahime Kübra Çelik, 3 ay önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdi. Genç kız, çağırdığı taksiye binerek ortadan kayboldu. Annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Rahime Kübra Çelik'in otogara gitmiş olabileceğini değerlendiren emniyet güçleri, terminaldeki güvenlik kamerası görüntülerinden genç kızın otobüse binip ilçeden ayrıldığını belirledi. Yapılan çalışmaların ardından avukat Rahime Kübra Çelik, Diyarbakır'da arkadaşlarının yanında bulundu. Genç avukat, Afyonkarahisar'da annesinin yanına döndü.

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Aydın'ın ilçesi Köşk'e bağlı Baklaköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin-Fadime Öztürk çiftçinin iki kızından Esra Öztürk de 27 Ocak'ta akşam vakti kayboldu. Kronik rahatsızlığı bulunan anne Fadime Öztürk, gözyaşları içerisinde kızının bulunmasını istiyor. Kızlarını görenlerin kendilerine ya da güvenlik güçlerine haber vermesini isteyen gözü yaşlı aile, "Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Tek arzumuz kızımızın sağ salim evimize dönmesi. Lütfen, kızımızı görenlerin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" diyerek yardım istedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE