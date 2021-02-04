Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Suriye'de görev yapan evli ve 2 kız çocuğu babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel, Suriye'nin El-Bab şehir merkezinde etkisiz hale getirilmek istenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir kahraman, bir baba... Ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehadete uğurladığımız vatan evladı... Suriye Elbab'da Şehit düşen kahraman Jandarma'mız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ AİLESİNE ULAŞTI

Şehit Süleyman Demirel'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyünde oturan ailesine ulaştı.



Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Vali Çiçek, "Suriye'de el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.