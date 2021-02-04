Afyonkarahisar’da 2 kişide mutasyonlu Covid-19 tespit edildi

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da pandemi dolayısı ile alınan önlemler ile vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanırken dün yapılan Covit-19 testlerinde ise 2 kişide mutasyonlu Covit-19'a rastlandı.

Kente merkezinde yaşadıkları öğrenilen kişilerden birisi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken bir diğeri ise evinde karantinaya alındı. Olay üzerine testleri pozitif çıkan 2 kişi ile temaslı oldukları belirtilen 7 kişide ayrıca evlerinde karantinaya alındı. Evlerinde karantinada olan 1 'i pozitif 7'si temaslı olan şahısların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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