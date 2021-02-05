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Haberler Afyonkarahisar Şehit babaya kızından son selam! Afyonkarahisar şehidini uğurladı

Şehit babaya kızından son selam! şehidini uğurladı

Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in 17 yaşındaki kızı babasına asker selamı ile helallik verdi. Şehide ailesi ve vatandaşlar haklarını gözyaşları içinde helal etti.

Şehit babaya kızından son selam! Afyonkarahisar şehidini uğurladı
İHA

05.02.2021, 13:56 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021, 13:59

Suriye'de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı Demirel şehit düştü. Şehit Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutu dün gece askeri uçakla önce Denizli Çardak Havalimanına oradan da karayolu ile Dazkırı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öğlen saatlerinde ise şehidin naaşı helallik alınması için Aşağıyenice köyündeki baba evine getirildi. Askerlerin omuzlarında ambulanstan alınan şehidin naaşı evin önündeki katafalkta konuldu.



KIZININ ŞEHİT BABASINA VERDİĞİ SELAM HERKESİ DUYGULANDIRDI
Burada şehidin kızları Elif Ezgi Demirel (17) ve Rabia rüya Demirel (12) ile eşi Nuriye Demirel ile baba Mehmet Demirel, anne Meryem Demirel ve ağabeyi Osman Demirel uzun süre gözyaşı döktü.

Helallik alınması sırasında şehidin 17 yaşındaki kızı Elif Ezgi'nin babasının tabutunun yanında asker selamı vererek hakkını helal etmesi ise herkesi duygulandırdı.



Öte yandan, helallik alınması sırasında yürümekte zorluk çeken şehit annesi Meryem Demirel ise kadın askerlerin kollarında oğluna son görevini getirip helallik verdi.

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