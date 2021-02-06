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Haberler Afyonkarahisar Bağ evinde kumar oynayan 17 kişiye yaklaşık 23 bin TL para ceza kesildi

Bağ evinde kumar oynayan 17 kişiye yaklaşık 23 bin TL para ceza kesildi

’da bağ evine baskın yapan polis ekipleri kumar oynadıkları öne sürülen 17 kişiye yaklaşık 23 bin TL para cezası kesildi.

Bağ evinde kumar oynayan 17 kişiye yaklaşık 23 bin TL para ceza kesildi
İHA

06.02.2021, 15:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021, 15:55

Olay, Aliihsanpaşa Mahallesi Gürgen sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir bağ evinde kumar oynandığı bilgisini alan polis söz konusu evi bir süre takibe aldı. Eve giriş çıkışların fazla olduğunu fark eden ekipler ardından eve baskın düzenledi.

Bağ evine giren ekipler 2 oda içerisinde 2 adet kahvehane masası olduğu içeride 18 kişinin olduğunu belirledi. Baskında yapılan aramada 4 adet plastik okey ıstakası, 1 takım okey taşı, 1 adet içerisinde çeşitli rakamlar yazılı defter, 1 adet üzerinde isimler ve miktarlar yazılı kağıt, 3 adet kullanılmamış yazboz koçanı, 16 deste açılmamış oyun kağıdı, 88 adet oyun kağıdı ele geçirildi. Evin sahibi olduğu tespit edilen Murat A., isimli şahıs 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçlaması ile gözaltına alınırken, evde bulunan 17 şahsa kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplamda 22 bin 712 TL para cezası kesildi.

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