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Haberler Afyonkarahisar Domuz bağıyla bağlayıp, ailesinden 2 bin dolar fidye istediler

Domuz bağıyla bağlayıp, ailesinden 2 bin dolar istediler

’da yabancı uyruklu vatandaşı kaçırarak domuz bağıyla bağlayıp ailesinden 2 bin dolar isteyen yabancı uyruklu şahıslar kaçtıkları ’te polis ekiplerince yakalandı.

Domuz bağıyla bağlayıp, ailesinden 2 bin dolar fidye istediler
İHA

06.02.2021, 08:50

Son dakika haberi... Olay, Afyonkarahisar'ın merkeze bağ Sümer mahallesi Kayabaşı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 10 Ocak tarihinde Mohannad Sımo Mıshko AL-Saleem (24) başka bir yabancı uyruklu şahıslar tarafından domuz bağı yapılarak elleri, kolları ve ayakları bağlanıp cep telefonunu zorla gasp ettiler. Yabancı uyruklu şahıslar daha sonra kaçırdıkları şahsın ailesini arayarak 2 bin dolar fidye istediklerini ve parayı getirdikleri takdirde serbest bırakacaklarını söyleyerek tehditte bulundular.

Polis ekiplerinin konuya ilişkin yaptığı tespit çalışmaları sonucu şahısların Jasim Almare ve Suriye doğumlu Halid Garris isimli yabancı uyruklu şüpheliler olduğu belirlendi. Şüphelilerin Kilis'te olduğu bilgisine ulaşan Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Jasim Almare ve Halid Garris'i yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların bugün Kilis Adliyesinde SEGBİS yöntemiyle mahkemeye çıkarılacağı bildirdi.
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