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'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı kalktı

Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclis kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında kentte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarını kullanma yasaklarının kaldırıldığı belirtildi. Alınan kararlar arasında ayrıca çiçekçilerin sevgililer günü haftasında da açık kalmasına karar verildi.

Afyon'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı kalktı
İHA

09.02.2021, 13:01

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek, başkanlığında yapıldı. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi karar alındı. Alınan kararlar arasında öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:

Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma ders programım ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutulacak.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçek satın alma taleplerinde yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmalarına karar verilmiştir.

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