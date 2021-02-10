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Haberler Afyonkarahisar 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

'ın ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.’yu (16) boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı.

16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı
DHA

10.02.2021, 18:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021, 18:07

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.



Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı. Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.


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