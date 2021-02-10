İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan D.Y, K.A, S.A, S.K. ile B.K. hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Afyonkarahisar Valiliği, organize suç örgütlerine karşı vatandaşları uyardı
Zanlılardan D.Y. ile K.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, S.A, S.K. ve B.K. ise serbest bırakıldı.
OLAY
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, bir sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak "odun, talaş satışı" bahanesiyle çok sayıda kişiden 100 bin liranın üzerinde para topladıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmış, düzenlenen operasyonla D.Y, K.A, S.A, S.K. ile B.K'yi gözaltına almıştı.
Afyonkarahisar'da "nitelikli" dolandırıcılar tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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