Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalananlar tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki kontrollerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlılardan F.Y, S.Ö, H.İ.Ç. ile M.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğine "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tutuklanırken A.S. ile M.A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu parası için sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı

OLAY

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Şubat'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, eş zamanlı operasyonda F.Y. ile M.E. Afyonkarahisar'da, M.A.B. Manisa'da ve A.S. ise Hatay'da gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan H.İ.Ç. ile S.Ö'yü ise yakalama çalışmaları sürüyordu.