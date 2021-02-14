Kayıp Çağlar’ın aracı köy yolunda bulundu

Afyon'un Dinar ilçesinde 2 haftadır kayıp olan 27 yaşındaki Barış Çağlar'ın aracı terk edilmiş halde bulundu. Eskidere mahallesindeki evinden 31 Ocak Pazar günü ayrılan evli ve 2 çocuk babası Çağlar'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının polise başvurması üzerine, Dinar İlçe Emniyeti ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Antalya'dan getirilen iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında, ortadan kaybolan Çağlar'ın izine rastlanmadı. Ancak gencin 07 AJT 48 plakalı hafif ticari aracı ise bir köy yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI