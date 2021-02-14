Narkotik polisi, zehir tacirlerine göz açtırmadı

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte narkotik polisince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada fyonkarahisar merkezli Manisa ve Hatay'da önceden belirlenen adreslere narkotik eşzamanlı baskın düzenledi. 4'ü Afyon'da ve Manisa ile Hatay'da 1'er kişi olmak üzere toplam 6 şahıs uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. F.Y, S.Ö, H.İ.Ç. ile M.E, mahkemede tutuklandı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI