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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da eğitime kar engeli

'da

Köy okullarında yüz yüze eğitim bugün başladı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde okulların açılışı ertelendi. 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün başlayacak yüz yüze eğitim, bir gün ertelendi.

Afyonkarahisar'da eğitime kar engeli

15.02.2021, 10:36

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezi ve bağlı köylerde yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullarda bugün başlayacak yüz yüze eğitimin ertelenmesi kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetleri 1 gün süre ile ertelenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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