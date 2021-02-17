Etkili tipi, Uşak-Afyon yolunu olumsuz etkiledi

Uşak'ta etkili olan tipi, kenti Afyonkarahisar ve Ankara'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Özellikle Uşak-Ankara kara yolu Dumlupınar mevkisinde görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesi sürücüleri zorladı.
Bazı tır sürücülerinin, güzergahta bulunan akaryakıt istasyonlarında ve güvenli bölgelerde beklediği görüldü.
Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
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