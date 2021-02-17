Haberler Afyonkarahisar Etkili tipi, Uşak-Afyon yolunu olumsuz etkiledi

Etkili tipi, Uşak-Afyon yolunu olumsuz etkiledi

Uşak’ta etkisini arttıran tipi, Uşak-Afyonkarahisar yolu üzeri Dumlupınar Kavşağında olumsuzluklara neden oldu. Etkili olan tipi, vatandaş kameralarına da yansıdı.