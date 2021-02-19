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Haberler Afyonkarahisar Kar üzerinde atlarla kayak! Ege'deki görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

Kar üzerinde atlarla ! 'deki görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

Son dakika... ’da bulunan ’nde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri kar üzerinde atlı yaptı. Görüntüler sosyal medyada oldukça fazla ilgi gördü.

Kar üzerinde atlarla kayak! Ege'deki görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
İHA

19.02.2021, 16:52

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine Bağlı Döğer beldesinde bulunan Frig Vadisi'nde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri farklı bir etkinliğe imza attı. Atlarıyla birlikte vadide karın keyfini çıkartan kulüp üyeleri atların ardına bağladıkları iplere tutunarak kayak yaptı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük beğeni toplayan etkinlikte atların performansı göz doldurdu.

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