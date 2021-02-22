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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da bir köyde karantina uygulaması başlatıldı

'da bir köyde uygulaması başlatıldı

'ın ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde bulaş riskinin yüksek olması ve vakalardaki artış sebebiyle uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir köyde karantina uygulaması başlatıldı
AA

22.02.2021, 12:50

Bolvadin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca, Büyükkarabağ köyünde Kovid-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

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