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Afyonkarahisar'da bir köyde karantina uygulaması başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde bulaş riskinin yüksek olması ve vakalardaki artış sebebiyle karantina uygulaması başlatıldı.