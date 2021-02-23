Afyonkarahisar'da terör örgütü propagandası yapan 5 kadın gözaltına alındı

Emirdağ'da bulunan Amorium Antik Kenti'nde 12 Ocak'ta bir grup kadının sosyal medyada paylaştıkları video ile Hizb-ut Tahrir terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla başlatılan soruşturma kapsamında videoda yer alan 5 kadın gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "12.01.2021 tarihinde Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorium Antik Kenti'nde bir grup kadın tarafından açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile yasa dışı terör örgütü Hizb- ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır" denildi.