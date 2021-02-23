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’ta fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

’ta fuhuşa yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan bir kişiye de fuhuşa yer temini ve aracılıktan adli işlem yapıldı.

Uşak’ta fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

23.02.2021, 16:22

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş Mahallesi'nde günlük kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, eve düzenledikleri operasyonda 4'ü kadın 11 kişiyi göz altına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken 1 kişiye de fuhuşa yer temini ve aracılıktan adli işlem uygulandı. Ayrıca 11 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplamda 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

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